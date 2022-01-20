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Кристина Резцова рассказала, почему пропустит индивидуальную гонку в Антхольце

Кристина Резцова рассказала, почему пропустит индивидуальную гонку в Антхольце
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Лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова объяснила решение пропустить индивидуальную гонку, которая пройдёт 21 января в рамках седьмого, предолимпийского этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Дело даже не в восстановлении, а в том, чтобы не перегрузиться. Индивидуальная гонка на 15 километров – это всегда тяжело. Плюс здесь высота, адаптация к ней тяжёлая. Поэтому мы с тренерами решили, что рисковать не стоит. Касательно акклиматизации: мы живём внизу, поэтому высота не сильно чувствуется. Но когда приезжаем на трассу – сразу резкая нехватка кислорода», — приводит слова Резцовой Metaratings.

В данный момент Резцова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира, в активе россиянки 323 очка. Лидером рейтинга является норвежка Марте Рёйселанд (651). Лучший личный результат Резцовой в сезоне — третье место в масс-старте на этапе в Анси (Франция).

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