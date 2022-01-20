Сборная России завоевала серебро в сингл-миксте на юниорском чемпионате Европы по биатлону

Сборная России в составе Анастасии Гришиной и Евгения Емерхонова завоевала серебро в сингл-миксте на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Поклюке (Словения). Золото выиграли немцы, бронза досталась французам.
Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Поклюка, Словения. Сингл-микст
1. Германия – 40.22,0 (0+4).
2. Россия — +12,5 (0+11).
3. Франция — +18,8 (0+6).
Вчера, 19 января, Анастасия Гришина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Спортсменка не допустила ни одного промаха и финишировала с отставанием в 4,8 секунды от победительницы, которой стала француженка Камилла Купе. Второй стала другая француженка Жанни Ришар. Амина Иванова заняла 12-е место, Анастасия Зырянова — 37-е, Анна Тинякова — 38-е, Кристина Павлушина — 57-е, Анастасия Батманова — 65-е.
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