Каминский: Латыпов сдал второй отрицательный тест? Я об этом ничего не знаю

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал информацию о том, что биатлонист национальной команды Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и отправился в Антхольц (Италия), где в ближайшие выходные пройдёт очередной этап Кубка мира.

«Латыпов сдал второй отрицательный тест и 20 января будет в Антхольце? У меня на этот счёт никакой информации нет. Я об этом ничего не знаю», — рассказал Юрий Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Эдуард Латыпов заразился коронавирусной инфекцией перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января. Там он провёл карантин.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.