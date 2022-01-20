В СБР отреагировали на информацию о втором отрицательном тесте Эдуарда Латыпова

Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о втором отрицательном тесте на коронавирус у Эдуарда Латыпова. Спортсмен сдал положительный тест в начале января и был помещён на карантин. Он пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.

«Коллеги опять торопятся. На данный момент Эдуард сдал два ПЦР-теста — вчера и сегодня. Известен результат – отрицательный – только вчерашнего, результата сегодняшнего теста Латыпова на данный момент нет. Ждём», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Сегодня, 20 января, стартует этап Кубка мира в Антхольце. В 16:15 мск начнётся мужская индивидуальная гонка. В ней примут участие шесть россиян: Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.