Три российские биатлонистки пропустят индивидуальную гонку в Антхольце
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Российские биатлонистки Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустят индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Данное решение тренерского штаба национальной команды было принято после консультаций с врачами.
В общем зачёте Кубка мира Резцова занимает 12-е место, Миронова — 21-е. Шевченко пока рейтинговых очков не набирала.
Женская индивидуальная гонка в Антхольце состоится завтра, 21 января. В заявку женской команды на январские этапы Кубка мира также были включены Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Сегодня в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка. Начало — в 16:15 мск.
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