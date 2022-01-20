Три российские биатлонистки пропустят индивидуальную гонку в Антхольце

Российские биатлонистки Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустят индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Данное решение тренерского штаба национальной команды было принято после консультаций с врачами.

В общем зачёте Кубка мира Резцова занимает 12-е место, Миронова — 21-е. Шевченко пока рейтинговых очков не набирала.

Женская индивидуальная гонка в Антхольце состоится завтра, 21 января. В заявку женской команды на январские этапы Кубка мира также были включены Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Сегодня в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка. Начало — в 16:15 мск.