Анфиса Резцова: Кристине нужно отдохнуть от стартов. Эстафету и масс-старт побежит

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, мать российской биатлонистки Кристины Резцовой, прокомментировала решение дочери пропустить индивидуальную гонку в Антхольце. Ранее сообщалось, что Кристине решили предоставить отдых для восстановления сил.



«Кристине нужно немножко отдохнуть от стартов. И психологически, и физически. Это было запланировано. Пообщалась с тренером, решили, что пропустит. А эстафету и масс-старт дочка уже побежит», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



На данный момент Резцова занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира, в активе россиянки 323 очка. Лидером рейтинга является норвежка Марте Рёйселанд (651). Лучший личный результат Резцовой в сезоне — третье место в масс-старте на этапе в Анси (Франция).

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