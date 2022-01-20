Карим Халили: скорее всего, побегу только сегодня, а следующие гонки в Антхольце пропущу

Российский биатлонист Карим Халили сообщил, что, вероятно, примет участие лишь в одной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Я, скорее всего, побегу только сегодня, а следующие гонки в Антхольце пропущу. Сейчас, в эти дни, мы начали подготовку на пути к Олимпийским играм. Мне нравится в Италии, но вот так приехать на высоту и бежать практически «с листа» я сегодня буду в первый раз», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 20 января, в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка. Начало запланировано на 16:15 мск. В программе этапа также значатся масс-старты и эстафеты.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
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