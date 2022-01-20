Максим Цветков рассказал о своих целях на Олимпийские игры

Российский биатлонист Максим Цветков поделился ожиданиями от зимних Олимпийских игр, которые начнутся в Пекине (Китай) 4 февраля.



«Два года назад я поставил для себя цель. Если бы не эта цель, меня бы здесь точно не было. Я для себя просто знал, что если всё сделаю правильно, как должен, выступлю как положено, то попаду на Олимпиаду. Меня больше всего беспокоят тесты на коронавирус. Не дай бог получишь положительный тест — это всё.



Если посмотреть на предыдущие Олимпийские игры, то почти в каждой гонке можно найти спортсмена, который в сезоне на медаль не претендовал. Олимпийские игры всегда преподносят какие-то сюрпризы. Мы едем не просто для того, чтобы съездить на Олимпиаду. Хотим всё-таки бороться, показывать как минимум лучшие результаты для себя. Я был честен с самим собой и полностью отдавался этой подготовке, этой Олимпиаде. Надеюсь, что смогу показать результат, на который готов и за который мне не будет стыдно», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

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