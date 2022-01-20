Казакевич: верю, что случится чудо и Россия выиграет женскую эстафету на Олимпиаде

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась впечатлениями от попадания в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.



«Пока ещё сложно осознать. Даже мы с Васнецовой пообщались после объявления составов на Олимпиаду. Говорю ей: «Представляешь, мы с тобой на Олимпиаду едем». Она: «Я пока не осознаю». Отвечаю ей: «Я тоже». Хотела бы пробежать на Олимпиаде по стандарту — связка «спринт-пасьют», эстафета и масс-старт.



Могу ли представить, что Ирина Казакевич — олимпийская чемпионка? Хорошо звучит. Наверное, в женской эстафете нас не считают фаворитами в борьбе за золото. Но, думаю, это чудо должно произойти с нашей командой. По крайней мере, я в это верю. Я бы хотела сказать, чтобы, несмотря ни на что, наши болельщики верили в нас, поддерживали», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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