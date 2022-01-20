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Ирина Казакевич рассказала об особенностях олимпийской трассы в Пекине

Ирина Казакевич рассказала об особенностях олимпийской трассы в Пекине
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила трассу, на которой пройдут соревнования в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Подход на рубеж там будет достаточно интересный. Ты сначала спускаешься с небольшого спуска, потом идёт крутой подъём. Стрельбище находится внизу, а ты идёшь по верху. Вдоль идёт стеклянный забор, ты идёшь вдоль этого забора всю равнину, потом у тебя разворот на 180 градусов и спуск, выкат на стрельбище. То есть сложный подход», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

В состав женской сборной России по биатлону на Олимпиаде вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

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