Карим Халили: на Олимпиаде буду болеть за лыжников, а Щербакову от Валиевой не отличу

Российский биатлонист Карим Халили поделился ожиданиями от условий, в которых пройдёт Олимпиада в Пекине, а также рассказал, за представителей каких видов спорта будет болеть на Играх-2022.
«В Китае будет всё как обычно, обычные комнаты. Нам написали, что будет 700 блюд. Серохвостов сказал, что надо попробовать всё. Я точно не боюсь, что на Олимпиаде будет накрывать атмосфера, когда на тебя смотрит весь мир. Наоборот же круто приехать и это всё ощутить на себе, справиться с этим.
Жду в Пекине бешеный ветер. Интересно посмотреть, постоянные там порывы или нет. Может, где-то будет играть роль везение. Если ветер постоянный, то здесь чистое мастерство. Мы в любом случае сделаем всё, что в наших силах, чтобы порадовать всех.
Из других видов спорта знаком только с лыжниками. Само собой, буду за них болеть на Олимпиаде. Отличу ли Щербакову от Валиевой? Нет. Не знаю, как они выглядят», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
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