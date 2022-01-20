Даниил Серохвостов: еду на Олимпийские игры кайфовать

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своём настрое на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые станут для него дебютными.
«Не знаю, как среагирую на особую атмосферу на Олимпиаде. Но, по ощущениям, еду туда кайфовать. Не знаю, насколько дикий будет ветер в Пекине. Мы летом работали при ветре, и в Болгарии работали — в принципе получалось справляться.
Круто приезжать в те места, где ты никогда не был. Новая трасса, какие-то моменты изучаешь. Но все в одинаковых условиях, кроме китайцев. Не знаю, как они выступят у себя дома. Чен — сильный парень, и мне кажется, что на Олимпиаде он всех удивит. Мы будем стараться изо всех сил, будем бороться до последнего и завоёвывать медали.
На Олимпийских играх мы с нашей аккредитацией сможем перемещаться с объекта на объект. Там есть кафе, какие-то магазинчики. Это будет закрытый город, в котором можно передвигаться и коммуницировать с остальными в рамках ковидных правил.
На Олимпиаде, помимо биатлона, сходил бы на соревнования по горным лыжам и сноуборду. У нас есть очень юная сноубордистка Софья Надыршина. По-моему, она с Сахалина. Слышал, что она там выигрывала, феерила. Это очень круто. Сходил бы на них посмотреть», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
- 20 января 2022
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