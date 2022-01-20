Александр Поварницын допустил 5 промахов на 1-м огневом рубеже в индивидуалке в Антхольце

Биатлонист сборной России Александр Поварницын не сделал ни одного точного выстрела на первом огневом рубеже в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). На момент публикации новости его отставание от норвежца Йоханнеса Бё, возглавляющего протокол после первой стрельбы, составляет 5 минут 56,7 секунды. Российский спортсмен замыкает таблицу.

Мужская индивидуальная гонка в Антхольце началась в 16:15 мск. Карим Халили получил 18-й стартовый номер, Александр Логинов — 26-й, Антон Бабиков — 30-й, Поварницын — 53-й.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

Ранее стало известно, что два биатлониста сборной России пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце.