Александр Поварницын допустил 5 промахов на 1-м огневом рубеже в индивидуалке в Антхольце
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Биатлонист сборной России Александр Поварницын не сделал ни одного точного выстрела на первом огневом рубеже в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). На момент публикации новости его отставание от норвежца Йоханнеса Бё, возглавляющего протокол после первой стрельбы, составляет 5 минут 56,7 секунды. Российский спортсмен замыкает таблицу.
Мужская индивидуальная гонка в Антхольце началась в 16:15 мск. Карим Халили получил 18-й стартовый номер, Александр Логинов — 26-й, Антон Бабиков — 30-й, Поварницын — 53-й.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
Ранее стало известно, что два биатлониста сборной России пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце.
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