А. Резцова отреагировала на победу Бабикова в индивидуальной гонке

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Бабиков не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. В состав сборной России на Олимпийские игры – 2022 Антон вошёл только запасным. Карим Халили стал третьим, Александр Логинов вошёл в топ-10.

«Была очень рада за Антона, ещё когда сказали, что его берут запасным на Олимпиаду. Сегодня просто умничка! Четыре нуля, очень за него болею.



Растерял, конечно, много секунд на последнем круге, но всё равно отлично. Халили тоже молодец, а Сашу Логинова подвёл последний рубеж», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.