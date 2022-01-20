Анфиса Резцова: Бабикова надо ставить основным на Олимпиаде, а Латыпова — запасным

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова после победы Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) высказалась о составе сборной России на Олимпийские игры – 2022.



В Антхольце в индивидуальной гонке Бабиков не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. При этом в состав сборной России на Олимпийские игры – 2022 Антон вошёл только запасным. У России всего пять олимпийских квот.

«На Олимпиаде надо смотреть и думать. Неизвестно, что будет с Латыповым. На мой взгляд, Бабикова надо включать в основной состав, а Латыпова ставить запасным» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Эдуард Латыпов провёл две недели на карантине, заразившись коронавирусом, и только завтра, 21 января, вернётся на Кубок мира.