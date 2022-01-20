Халили: радует, что с моим тяжёлым состоянием получилось показать приличный результат

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Я доволен гонкой, потому что позавчера сделал силовую в гору на руках бесшажным ходом. После неё всё болит ужасно. И я и вчера, и сегодня думал, что мне будет очень тяжело бежаться. Бежалось тяжело, но я ожидал большего проигрыша с таким состоянием, потому что уже начали полноценную подготовку к Олимпийским играм. И не может не радовать, что с таким тяжёлым состоянием получилось показать более-менее приличный результат.

Обидно за стрельбу, потому что на второй лёжке был довольно сильный порыв. С самим порывом я справился — и с поправкой, и переждал. А уже последним выстрелом, когда ветер стих, слишком грубо обработал выстрел и промазал. До середины последнего круга меня Тарьей Бё догонял, догнал и чуть отъехал — на одной части мне стало очень тяжело. Он уехал, но я видел его спину и старался на последней части держать это расстояние, и это получилось», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».