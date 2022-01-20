Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Черезов: Бабиков точно заслуживает выступления на ОИ, но шестой квоты у нас нет

Черезов: Бабиков точно заслуживает выступления на ОИ, но шестой квоты у нас нет
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов отреагировал на победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Бабиков не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. В состав сборной России на Олимпийские игры – 2022 Антон вошёл только запасным. Карим Халили в этой гонке стал третьим, Александр Логинов вошёл в топ-10.

«Поздравляю Антона! Шикарная гонка, он прекрасно подготовился психологически. Ещё до гонки говорил, что последнее слово не сказал. Бабиков великолепно отработал все четыре рубежа. В Антхольце высота приличная. Поздравляю тренеров, сервис-группу, болельщиков.

Вроде бы состав на Олимпиаду объявлен, есть ограниченное количество спортсменов — а ребята показывают такой результат… Антон точно заслуживает выступления на Олимпийских играх, но так складывается, что шестой квоты у нас нет. Теперь вынуждены выбирать. Антон — человек зрелый, подсказывает, помогает ребятам. Бабиков — авторитет в команде», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Бабиков первый в индивидуальной гонке. Фантастика! LIVE Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Бабиков первый в индивидуальной гонке. Фантастика! LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022