Черезов: Бабиков точно заслуживает выступления на ОИ, но шестой квоты у нас нет

Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов отреагировал на победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
Бабиков не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. В состав сборной России на Олимпийские игры – 2022 Антон вошёл только запасным. Карим Халили в этой гонке стал третьим, Александр Логинов вошёл в топ-10.
«Поздравляю Антона! Шикарная гонка, он прекрасно подготовился психологически. Ещё до гонки говорил, что последнее слово не сказал. Бабиков великолепно отработал все четыре рубежа. В Антхольце высота приличная. Поздравляю тренеров, сервис-группу, болельщиков.
Вроде бы состав на Олимпиаду объявлен, есть ограниченное количество спортсменов — а ребята показывают такой результат… Антон точно заслуживает выступления на Олимпийских играх, но так складывается, что шестой квоты у нас нет. Теперь вынуждены выбирать. Антон — человек зрелый, подсказывает, помогает ребятам. Бабиков — авторитет в команде», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 января 2022
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