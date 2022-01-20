Хованцев: пусть соперники теперь боятся Бабикова. Великолепная стрельба

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Бабиков сегодня показал великолепную стрельбу. У всех остальных минимум два промаха, а это минуты, которые не отыграть. Антон ходом проиграл Бё почти две минуты, но чистой стрельбы хватило, чтобы победить. Результат отличный! Пусть соперники теперь боятся.



Бабиков поедет на Олимпиаду как запасной, потому что мы проиграли квоту на заявку. Теперь мы можем заявить только пять биатлонистов. А пять — уже на грани риска. Не дай бог кто-нибудь заболеет», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.