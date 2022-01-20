Александр Логинов: я понимал, что всю дистанцию шёл не изо всех сил

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
«Сегодня был сложный ветер, начиная с пристрелки. Я пытался на первой и второй стойке стрелять на 30-й установке, чтобы хоть немножко спрятаться от ветра. Немного не справился. Всё равно доволен сегодняшней гонкой, потому что мы с тренерами поставили задачу ещё позавчера, что пройдём её в более тренировочном режиме. Я шёл круги с запасом, и на финишном круге у меня были силы для того, чтобы ровно пробежать.
Я понимал, что всю дистанцию шёл не изо всех сил, и на финишном кругу можно было добавить. У норвежцев была хорошая подготовка вместо этапа в Рупольдинге. Было ожидаемо, что здесь они будут выступать лучше. Поздравляю ребят, которые справились. Это хорошо для болельщиков и для них самих», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
- 20 января 2022
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