Победный финиш Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу в ней одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший на четырёх огневых рубежах ни одного промаха. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Бронзу завоевал Карим Халили, который один раз не закрыл мишень. Для него эта медаль стала первой в карьере в личных гонках Кубка мира.

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Отметим, что после заключительного огневого рубежа Бабиков выигрывал у ближайшего конкурента за золото, Тарьея Бё, 46 секунд. За километр до финиша разрыв между биатлонистами сократился до 14 секунд. Антон сумел удержать преимущество и финишировал первым, выиграв у Тарьея 9,7 секунды.