Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Васильев: если с Латыповым что-то не срастётся, замена в лице Бабикова будет достойной

Васильев: если с Латыповым что-то не срастётся, замена в лице Бабикова будет достойной
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Сложно плохо оценить такие результаты (смеётся). Это лучшие выступления наших мужчин в нынешнем сезоне. Бабиков подтвердил свои притязания на Олимпиаду, но, к сожалению, в этой ситуации сложно что-то сделать. Другое дело, что если с Латыповым будет какая-то оказия, что-то не срастётся, то замена в лице Бабикова будет достойная.

Стрельбище в Пекине ветреное, стрелки нужны. А Бабиков отличается хорошей стрельбой. Он бы там очень сильно пригодился, но черта уже подведена. Антону остаётся только рассчитывать на удачу. Здесь вариантов-то других нет, даже если он ещё одну гонку выиграет», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Александр Логинов: я понимал, что всю дистанцию шёл не изо всех сил
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022