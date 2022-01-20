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Богалий: ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то!

Богалий: ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то!
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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонистов на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Я ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то! Участник прошлых Олимпийских игр, человек, который всегда хорошо стреляет. Да, у него была провальная гонка, но сейчас он показывает результат. Конечно, он мог бы поехать на Олимпийские игры в основном составе. Но это головная боль тренеров», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Победу в гонке одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё.

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