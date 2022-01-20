Максимов: Бабиков проявил себя супермастером. Карим — один из неудачников этой гонки

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал выступление российских лыжников на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
«Очень тяжело поделить эти радостные чувства от двойного подиума. У Бабикова наконец-то ноль, которого мы так долго ждали, у Халили — первый подиум в карьере, и это тоже дорогого стоит. Я просто счастлив.
Сегодня сложная ветровая обстановка. На пристрелке ветер крутил и слева, и справа, и на себя, и от себя. Но Антон проявил себя супермастером, сориентировался и отлично отработал. Где-то стрелял побыстрее, а где-то отработал на удержание, как на последней стойке.
Карим — один из неудачников этой гонки. Промах последним выстрелом на второй лёжке — следствие того, что он один попал в порыв. Вот он закончил стрельбу, рядом лёг Тарьей Бё — и ничего не было. Но пусть этот фарт остался на Олимпийские игры. Он умеет стрелять четыре ноля, пусть они будут в Пекине.
Никаких мыслей про Олимпиаду сейчас нет. До неё ещё нужно доехать. А сегодня просто рад за ребят, за Антона и Карима. Первое место на Кубке мира и первый подиум — это классно», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
- 20 января 2022
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