Бабиков: пока никто не полетел на Олимпиаду, наверное, что-то можно изменить

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою сегодняшнюю победу на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«В какой-то степени тяжёлые три дня с момента объявления олимпийского состава, но я не опускал руки и верил в себя. Пока никто не полетел на Олимпиаду, наверное, что-то можно изменить. Сегодня пришлось терпеть. Первая гонка в Антхольце всегда складывается не очень легко. Тем не менее, находил в себе силы, чтобы бороться. Была и злость, и мотивация, и всё на свете.

Я могу стрелять не только в сложной ветровой, но и в сложной эмоциональной гонке. Для меня это, наоборот, даже плюс. Старался сегодня доказать что-то всем, в том числе и себе. Я в любом случае счастлив от того, что я здесь, что я показываю, от того, что происходит. Я от всего счастлив. Для нас это очень хорошее место. Я счастлив, что стою среди таких монстров.

У нас с Каримом нет друг к другу каких-то претензий. Наша команда в этом сезоне заслуживает шесть мест на Олимпиаде. И Карим заслуживает своё место, и я заслуживаю своё место. Как всё сложится, я не знаю, но мы все — большие молодцы. Спринт в Рупольдинге в страшных снах не снится. Я не привык акцентировать внимание на неудачах, будь то одна гонка или один сезон. Всё это — просто препятствие на пути, через которое можно перешагнуть и идти дальше», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».