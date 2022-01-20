Сергей Башкиров рассказал о причине отсутствия Серохвостова и Цветкова в гонке

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал выступление российских лыжников на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Норвежцы пропустили этап в Рупольдинге и проводили сбор в горах. Подводились не только к этому этапу, но и к Олимпиаде. У Максима Цветкова и Даниила Серохвостова проблем с самочувствием нет, просто решили дать им немножко передохнуть и саккумулировать энергию для дальнейшего этапа подготовки. В эстафете Цветков выступит.

Хотелось бы более качественно стрелять в таких погодных условиях, тем более что соревнования в Пекине будут в ветровых условиях. Будем работать. Мы прилетаем в Москву 25 января, проводим день в Новогорске в закрытом контуре и 26 числа вечером вылетаем в Пекин. Надеюсь, что Эдуард хорошо себя чувствует, и мы увидим его здесь, на лыжне. Будем отталкиваться от требований китайской стороны для переболевших спортсменов», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».