Карим Халили: в этом сезоне мы явно выступаем гораздо лучше, чем в последние годы

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Классные эмоции. Я очень рад. Понимал, что сегодня на трассе будет тяжёлая гонка, поэтому рассчитывал собираться на огневом рубеже, но чуть-чуть не хватило. В этом сезоне мы явно выступаем гораздо лучше, чем в последние годы. Это результат нескольких лет подготовки. Спасибо всем тем людям, кто помогает», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который не закрыл одну мишень.



Ещё один российский биатлонист, принимавший участие в гонке — Александр Поварницын — досрочно завершил выступление, допустив 8 промахов.