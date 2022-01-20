Губерниев: восхищаюсь Бабиковым. Мужик сказал — мужик сделал

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на 20 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Восхищаюсь Бабиковым. Мужик сказал — мужик сделал. Просто блестящий. За Халили очень рад. Первое его такое восхождение. Прекрасный успех. Первый за почти пять лет спаренный успех. Можно и погрустить, и огорчиться, что Бабиков не поехал на Олимпиаду. Но менять некого. К сожалению, Антон не показал себя в гонке, когда это было нужно. Если случится проблема, он заменит достойно. Сомнений в этом нет, но сейчас всё по делу. Не Латыпова же менять, который лучший из наших», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.