Карим Халили впервые в карьере завоевал медаль в личной гонке на этапах Кубка мира

Российский биатлонист Карим Халили в первый раз в карьере завоевал медаль в личной гонке на этапе Кубка мира.

Напомним, сегодня, 20 января, Халили выиграл бронзовую награду в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший на четырёх огневых рубежах ни одного промаха. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал Карим, который только один раз не закрыл мишень на стрельбище.

В общем зачётё Карим Халили идёт 21-м. Это третий результат среди российских биатлонистов. В гонках текущего сезона Кубка мира он набрал 222 балла.