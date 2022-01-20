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Тарьей Бё объяснил резкое улучшение формы норвежцев

Тарьей Бё объяснил резкое улучшение формы норвежцев
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, чем обусловлено резкое улучшение формы его партнёров по команде.

«Как я и другие норвежцы смогли резко прибавить в скорости, пропустив неделю? Йоханнес был дома, так что мы не занимались по единой программе. Но, знаете, Йоханнес — король трассы, он каждый год очень быстр в Антхольце. Остальная команда отправилась на высокогорье, чтобы готовиться к Олимпиаде, но Антхольц тоже находится высоко. Мы понимали, что получим некоторое преимущество перед остальными, поскольку уже лучше привыкли к высоте. И в принципе мы были уверены, что будем здесь быстры. Но мы потеряли много очков в Рупольдинге, так что проиграли в очковой классификации, но наш план — быть победителями на Олимпиаде», — сказал старший Бё в интервью IBU TV.

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