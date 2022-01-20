«Возможно, стоит сделать замену». Йоханнес Бё — о непопадании Бабикова на Олимпийские игры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что тренерам сборной России нужно подумать об участии россиянина Антона Бабикова на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Возможно, стоит сделать замену. Думаю, что Бабиков будет хорошим резервом в случае положительного теста на коронавирус у кого-то в команде. Он хороший парень», — приводит слова младшего Бё matchtv.ru.

Напомним, ранее на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который не закрыл одну мишень.