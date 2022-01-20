Лучшие кадры и церемония награждения призёров индивидуальной гонки в Антхольце

Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу в ней одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший на четырёх огневых рубежах ни одной осечки. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Бронзу завоевал Карим Халили, который не закрыл одну мишень.

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Отметим, что после заключительного огневого рубежа Бабиков выигрывал у ближайшего конкурента в борьбе за золото, Тарьея Бё, 46 секунд. За километр до финиша разрыв между биатлонистами сократился до 14 секунд. Антон сумел удержать преимущество и финишировал первым, выиграв у норвежца 9,7 секунды.