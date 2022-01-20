Нужно ли включить Антона Бабикова в состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022?

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу в ней одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший на четырёх огневых рубежах ни одной осечки. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Бронзу завоевал Карим Халили, который не закрыл одну мишень.

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Отметим, что Антон не попал в основной состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай). На главном зимнем биатлонном турнире он будет запасным.

Состав мужской команды сборной России на ОИ-2022: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков (запасной).