Второй тест Латыпова на коронавирус оказался отрицательным. Биатлонист приедет в Антхольц

Второй тест на коронавирус российского биатлониста Эдуарда Латыпова оказался отрицательным. Спортсмен прибудет в итальянский Антхольц для участия в гонках на седьмом этапе Кубка мира. Об этом сообщает телеграм-канал Союза биатлонистов России.

Напомним, ранее руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о втором отрицательном тесте на коронавирус у Эдуарда Латыпова. Спортсмен сдал положительный тест в начале января и был помещён на карантин. Он пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.

Специалист заявил, что первый ПЦР-тест Латыпова, который спортсмен сдавал вчера, 19 января, оказался отрицательным. Результат второго теста был неизвестен.