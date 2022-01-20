Второй тест Латыпова на коронавирус оказался отрицательным. Биатлонист приедет в Антхольц
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Второй тест на коронавирус российского биатлониста Эдуарда Латыпова оказался отрицательным. Спортсмен прибудет в итальянский Антхольц для участия в гонках на седьмом этапе Кубка мира. Об этом сообщает телеграм-канал Союза биатлонистов России.
Напомним, ранее руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о втором отрицательном тесте на коронавирус у Эдуарда Латыпова. Спортсмен сдал положительный тест в начале января и был помещён на карантин. Он пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.
Специалист заявил, что первый ПЦР-тест Латыпова, который спортсмен сдавал вчера, 19 января, оказался отрицательным. Результат второго теста был неизвестен.
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