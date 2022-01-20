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Определены стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке в Антхольце

Определены стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке в Антхольце
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Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке, которая пройдёт 20 января в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Старт соревнований назначен на 16:15 мск.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Индивидуальная гонка, 15 км
Женщины. Старт-лист

11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
16. Доротея Вирер (Италия).
21. Маркета Давидова (Чехия).
24. Валерия Васнецова (Россия).
28. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
32. Анаис Бескон (Франция).
37. Динара Алимбекова (Беларусь).
41. Анна Сола (Беларусь).
44. Ирина Казакевич (Россия).
69. Ульяна Нигматуллина (Россия).

Другие члены женской команды: Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко — не примут участия в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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