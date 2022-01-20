Определены стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке в Антхольце

Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке, которая пройдёт 20 января в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Старт соревнований назначен на 16:15 мск.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Индивидуальная гонка, 15 км

Женщины. Старт-лист

11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

16. Доротея Вирер (Италия).

21. Маркета Давидова (Чехия).

24. Валерия Васнецова (Россия).

28. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

32. Анаис Бескон (Франция).

37. Динара Алимбекова (Беларусь).

41. Анна Сола (Беларусь).

44. Ирина Казакевич (Россия).

69. Ульяна Нигматуллина (Россия).

Другие члены женской команды: Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко — не примут участия в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.