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Биатлон, Антхольц, Антерсельва, индивидуальная гонка, женщины, текстовая онлайн-трансляция

Текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце
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Сегодня, 21 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Участие в гонке примут три россиянки: Валерия Васнецова отправится на дистанцию под 24-м номером, Ирина Казакевич — под 44-м, Ульяна Нигматуллина — под 69-м. Ранее стало известно, что участие в соревнованиях не примут Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.

Лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд также в гонке не выступит.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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