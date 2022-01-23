Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия обошла Францию благодаря серебру в эстафете

После сегодняшней мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце произошли изменения в зачёте Кубка наций. Россия обошла команду Франции и теперь занимает второе место. Это случилось благодаря второму месту мужской сборной России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

Также сборная Украины поднялась на позицию вверх, обойдя итальянцев в зачёте Кубка наций. Они стали шестыми в эстафете, европейская команда заняла восьмую позицию.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 5165.

2. Россия – 5061.

3. Франция – 5001.

4. Германия – 4774.

5. Беларусь – 4208.

6. Швеция – 3949.

7. Украина – 3905.

8. Италия – 3876.

9. Австрия – 3434.

10. Швейцария – 3371.