Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия обошла Францию благодаря серебру в эстафете
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После сегодняшней мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце произошли изменения в зачёте Кубка наций. Россия обошла команду Франции и теперь занимает второе место. Это случилось благодаря второму месту мужской сборной России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.
Также сборная Украины поднялась на позицию вверх, обойдя итальянцев в зачёте Кубка наций. Они стали шестыми в эстафете, европейская команда заняла восьмую позицию.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 5165.
2. Россия – 5061.
3. Франция – 5001.
4. Германия – 4774.
5. Беларусь – 4208.
6. Швеция – 3949.
7. Украина – 3905.
8. Италия – 3876.
9. Австрия – 3434.
10. Швейцария – 3371.
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