Тихонов: Бабикову на Олимпиаде с таким ходом будет трудно
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«По предыдущим гонкам тренерам было сложно назвать Антона в основном составе. Ребята показывали результат выше, чем он. Дай бог, чтобы он ехал запасным. Если вдруг с кем-то случится беда, то он как запасной имеет право выступать. Я не вижу в этом большой ошибки. Невозможно что-то предугадать.
Уверен, что Йоханнес Бё на Олимпиаде будет другим. Да и вообще конкуренция будет серьёзной, а Антону с таким ходом будет трудно. Преимущество у тех, кто сильнее в гонке», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».
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