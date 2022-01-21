Антон Бабиков опубликовал пост после победы в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце
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Биатлонист сборной России Антон Бабиков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новый пост. Вчера, 20 января, Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), не допустив ни единого промаха.
«Никогда не сдавайтесь, чем сложнее ваш путь, тем он интереснее. Спасибо всем. Верьте в себя!» — написал Антон, прикрепив текст к фотографии с гонки.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Антона Бабикова.
Второй результат в индивидуальной гонке в Антхольце показал норвежский биатлонист Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который один раз не закрыл мишень.
Полное расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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