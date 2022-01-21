«Кто-то заглянул посмотреть, как я тренируюсь». Латыпов показал совместное фото с Лессером

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов опубликовал совместное фото с немцем Эриком Лессером.

Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь заразившемуся коронавирусом Латыпову, который находился на карантине в Оберхофе (Германия). После этого комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на «инстаграм» Лессера, а российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.

«Кто-то заглянул посмотреть, как я тренируюсь. Очень рад был увидеть. Друзья», — подписал снимок Латыпов.

Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.

Ранее сообщалось, что второй тест Латыпова на коронавирус оказался отрицательным и биатлонист приедет на этап Кубка мира в Антхольц.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.