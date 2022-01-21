Волкова спросили, кто из российских биатлонистов недостоин Олимпиады. Алексей ответил

Бывший российский биатлонист Алексей Волков вступил в переписку с подписчиком по поводу состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине. После победы Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце Волков написал в «Инстаграме»: «Достоин Олимпиады и точка».

Один из подписчиков спросил: «Алексей! А кто недостоин из команды?» Волков ответил: «Смотря какие задачи стоят перед страной. Нам нужны медали сейчас, или мы хотим иметь перспективу на будущее?»

В основной состав мужской сборной России на Олимпиаду вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасными значатся Александр Поварницын и Антон Бабиков. Олимпиада стартует 4 февраля.