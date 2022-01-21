Антон Смольский опубликовал пост после 19-го места в индивидуалке на этапе КМ в Антхольце

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский опубликовал новый пост в «Инстаграме» после финиша на 19-м месте в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен допустил три промаха и отстал от победителя на 3 минуты 30,1 секунды.

«Горы нас испытывают. Следующая гонка в субботу», — написал Смольский, прикрепив текст к фото с гонки.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Смольского.

Победу в индивидуальной гонке в Антхольце одержал российский биатлонист Антон Бабиков. Он не допустил ни единого промаха на четырёх огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бё, который с двумя промахами отстал на 9,7 секунды. Замкнул тройку другой россиянин Карим Халили (1 промах и 48,5 секунды отставания от победителя).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.