Стали известны результаты тестов сборной России на коронавирус на этапе КМ в Антхольце

Сборная России по биатлону сдала тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Результаты у всех отрицательные. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).
В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин. Вчера, 20 января, стало известно, что он приедет в Антхольц. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.
Вчера, 20 января, состоялась мужская индивидуальная гонка. Бабиков завоевал золото, а Халили стал третьим.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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