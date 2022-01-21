Тренер сборной России: я совсем не понимаю, почему Лариса Куклина перестала стрелять

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал проблемы со стрельбой у Ларисы Куклиной. Спортсменка начала сезон на Кубке мира, но вследствие неудачных результатов её отправили на Кубок IBU.
«Честно говоря, я совсем не понимаю, почему Лариса перестала стрелять. Главная проблема у неё была со стрельбой, в остальном проблем-то и не было. Да, она отработала у меня весь подготовительный период. Но я не мешал ей выполнять всю работу со своим видением.
Не перебрала ли она с нагрузками на межсборьях? Не думаю. Во всяком случае все обследования были нормальными. Как говорил наш доктор Шутов: «На удивление не было ни одной перетренированности или отрицательных результатов на обследованиях». Так что такого быть не должно. Я с ним согласен», — приводит слова Шашилова Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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