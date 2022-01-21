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Михаил Шашилов объяснил, почему российские биатлонистки проваливают стрельбу

Михаил Шашилов объяснил, почему российские биатлонистки проваливают стрельбу
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, почему, по его мнению, у его подопечных случаются провалы в стрельбе. Шашилова спросили, есть ли прогресс в стрельбе у российских спортсменок.

«Конечно, есть. В основном девушки проваливаются из-за своих эмоциональных, чисто женских качеств. Их вдруг несёт ни с того ни с сего. Или вдруг прёт по трассе – и под этим они свой контроль теряют, а потом вдруг появляются срывы. Психология и эмоциональная составляющая захлёстывают и мешают, именно из-за этого они совершают ошибки, которые в здравом уме не совершили бы», — приводит слова Михаила Шашилова издание Metaratings.

Полное расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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