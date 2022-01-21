Украинская биатлонистка обратилась к Кариму Халили

Украинская биатлонистка Екатерина Бех, являющаяся девушкой россиянина Карима Халили, обратилась к возлюбленному после его успешного выступления в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). 23-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль.

«Самый лучший, Карим. Ты знаешь, как поднять мне настроение в сложившейся ситуации», — написала Бех в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Екатерины Бех

Халили в первый раз в карьере завоевал медаль в личной гонке на этапе Кубка мира. Победителем индивидуальной гонки стал его соотечественник Антон Бабиков. Серебро завоевал норвежец Тарьей Бё.

Совместное фото Бех и Халили доступно в «инстаграме» Екатерины.

Сегодня, 21 января, в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка.