Украинская биатлонистка обратилась к Кариму Халили
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Украинская биатлонистка Екатерина Бех, являющаяся девушкой россиянина Карима Халили, обратилась к возлюбленному после его успешного выступления в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). 23-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль.
«Самый лучший, Карим. Ты знаешь, как поднять мне настроение в сложившейся ситуации», — написала Бех в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Екатерины Бех
Халили в первый раз в карьере завоевал медаль в личной гонке на этапе Кубка мира. Победителем индивидуальной гонки стал его соотечественник Антон Бабиков. Серебро завоевал норвежец Тарьей Бё.
Совместное фото Бех и Халили доступно в «инстаграме» Екатерины.
Сегодня, 21 января, в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка.
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