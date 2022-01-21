Российский журналист заразился коронавирусом на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Российский журналист сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале. Фамилия заразившегося представителя СМИ не называется.



Ранее в сборной России был выявлен случай заражения коронавирусом. Положительный тест сдал Эдуард Латыпов. Он находился в течение двух недель на карантине в Оберхофе (Германия).



Спортсмен сдал два теста. Оба оказались положительными. Немецкий биатлонист Эрик Лессер предоставил россиянину собственный тренировочный инвентарь, чтобы он мог продолжать готовиться к соревнованиям. Ранее стало известно, что Латыпов приедет в Антхольц для участия в гонках этапа Кубка мира.

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