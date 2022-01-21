Тренер России ответил на вопрос о Бабикове, который попал в запас на ОИ и выиграл гонку КМ

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос о биатлонисте национальной команды Антоне Бабикове, который вчера, 20 января, выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце. Ранее Бабиков не попал в основной состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекин, но оказался в числе запасных.
По словам Каминского, Бабикова всё равно не возьмут в основу на Олимпиаду.
«Для меня было приятно, что победил именно Бабиков вчера. Он подтвердил то, что справился со своими проблемами, которые возникли у него в Рупольдинге, это значит, что он может.
У меня тоже была грустная радость вчера, как и у Антона. Печально, что мы не можем спортсмена, который выигрывает этап Кубка мира, взять на Олимпийские игры. Если была бы нормальная квота, мы бы его взяли, менять мы никого не будем. А вдруг на другом старте кто-то выстрелит? Менять на Халили нет смысла, тут всё решала цена одного выстрела», — приводит слова Каминского «РИА Новости Спорт».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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