Латыпов рассказал, как тренировался во время карантина

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как готовился к очередным стартам, находясь на карантине в Оберхофе (Германия). Россиянин провёл в изоляции две недели после того, как сдал положительный тест на коронавирус. Немец Эрик Лессер предоставил ему свой тренировочный инвентарь.



«Работы была сделана, но она была щадящей — посмотрим, как буду ощущать себя в масс-старте. Чувствую себя неплохо. Надеюсь, что не сильно скажется месяц без стартов.



Лессер передал не только велосипед, он написал в этот же вечер: «Велосипед — это хорошо, но нужно разгружаться и психологически». И он дал мне свою приставку «Нинтендо». Сначала я играл один, потом мне написал Доминик Виндиш, говорит: «Давай, заходи в онлайн, будем играть в выходные дни все вместе» — там и канадцы играли, и мы. Было весело.



Какой план в Антхольце? Для начала надо пройти тренировку. Пока планируется масс-старт, дальше уже будет видно по самочувствию», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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