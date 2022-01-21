Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку в Антхольце. Нигматуллина — 10-я

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка. Победу одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала её соотечественница Жулия Симон, промахнувшаяся дважды. Третьей стала представительница Швеции Мона Брорссон, которая также не закрыла две мишени.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 42.20,6 (1 штрафная минута).

2. Жулия Симон (Франция) – отставание 51,1 (2)

3. Мона Брорссон (Швеция) +1.37,2 (2).

4. Клэр Игэн (США) +1.55,9 (2).

5. Доротея Вирер (Италия) +1.58,8 (3).

6. Маркета Давидова (Чехия) +2.34,8 (3)...

10. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.58,9 (2)...

63. Валерия Васнецова (Россия) +7.05,4 (7)...

65. Ирина Казакевич (Россия) +7.21,7 (6).