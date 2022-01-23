Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 14:15 мск.

За сборную России выступят: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими. В Рупольдинге Халили, Серохвостов, Логинов и Максим Цветков выиграли золото.